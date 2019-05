/ / Vitória e ‘defesa zerada’: Dono da braçadeira de capitão, zagueiro Paulo Fales celebra triunfo do Paraná na estreia do estadual sub-19 e projeta sequência do torneio

Com vitória. Assim foi a estreia do Paraná no Campeonato Paranaense sub-19. Presente no grupo D, a equipe derrotou o Operário-PR por 2 a 0, em partida que aconteceu no último sábado (4), pela primeira rodada do torneio.





Quem atuou no triunfo tricolor foi o zagueiro Paulo Fales, capitão do time de juniores do Paraná. Feliz pela vitória, o jogador também destaca o bom desempenho defensivo da equipe. “Fizemos um grande jogo diante do Operário e essa vitória foi muito merecida. O grupo todo está de parabéns.





Por atuar na defesa, fico muito feliz pelo bom desempenho do nosso time neste setor. Tivemos uma atuação consistente e conseguimos terminar a partida sem sofrer gols, o que é sempre muito positivo”, ressaltou o atleta, de 19 anos, que nesta temporada disputou o Campeonato Paranaense com a camisa do Rio Branco.





Após a vitória na estreia, Paulo Fales já foca as suas atenções na sequência do Paranaense sub-19. “A competição está apenas começando e ainda temos muita coisa pela frente. Por ter atuado entre os profissionais do Rio Branco, me sinto ainda mais confiante para a disputa do estadual. Espero ajudar a equipe da melhor maneira para que a gente possa brigar por grandes coisas no torneio”, concluiu o zagueiro, natural de Campo Largo (PR).

Foto Anexada: Arquivo pessoal

Assessor de Imprensa