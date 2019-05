/ / Violenta colisão entre moto e caminhonete deixa um morto em Guarantã do Norte; motorista é preso

A violenta colisão frontal envolvendo uma Yamaha Lander laranja e uma Dodge Ram 2500 Laramie vermelha ocorreu, ontem na noite de quinta-feira (09/05/19), na MT-419, na região do bairro Cotrel, em Guarantã do Norte/MT. O condutor da moto morreu no local e teve parte do corpo dilacerado. Ele foi identificado como Anselmo Pedroso dos Santos, 42 anos.

De acordo com o perito criminal Rodrigo Bertotti Cazonato, possivelmente ocorreu uma invasão de pista da caminhonete. “Inicialmente teve uma invasão de faixa ocasionado a colisão frontal pela esquerda. O senhor da moto acabou falecendo. Ele teve vários traumatismos e morreu instantaneamente”.

O motorista, de 39 anos, aparentava estar em visível estado de embriagues e foi preso, informa a Polícia Militar, e encaminhado à delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias. Não foi confirmado se ficou ferido.

A moto ficou completamente destruída e foi jogada para fora da rodovia. Já a caminhonete teve bastante danos na parte da frente.

Anselmo era casado e pai de três filhos. Ele trabalhava como mecânico especializado em motosserras e motobombas. O corpo dele está sendo velado na capela da funerária São Judas Tadeu, na rua dos Cedros, no bairro Cidade Nova. O sepultamento está previsto para ocorrer, às 16h, em Guarantã.

