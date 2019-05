/ / Vereadora Katia Brambilla mostrou como se faz política propositiva durante a 8ºSessao ordinária

Sabemos dos problemas que o município enfrenta, um exemplo disso é as estradas é histórico, meu pai a 25 anos atrás puxando leite com seu humilde caminhão já reclamava disso, e hoje depois de todos esses anos a reclamação é a mesma, isso me entristece por que vi o sofrimento dele e nada pude fazer, hoje sou vereadora e tenho o mesmo sentimento, Perdemos nosso tempo com brigas de ego, onde deveríamos estar unidos para pensar em soluções, é isso que a população espera”, disse a vereadora