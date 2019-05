/ / Usina Hidrelétrica Sinop prioriza ações que visam a conservação da fauna terrestre

A Sinop Energia concluiu no mês de abril o enchimento do reservatório da Usina Hidrelétrica (UHE) Sinop e um dos destaques do período foram as ações do Programa de Afugentamento e Resgate da Fauna Terrestre, as quais foram executada s com sucesso pela Biota Projetos e Consultoria Ambiental, empresa especializada e parceira do Empreendimento. O trabalho teve como objetivo garantir a segurança e conservação da fauna terrestre da região durante todo o processo de enchimento, considerado uma das etapas mais importantes da obra.