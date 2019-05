/ / Últimos detalhes para inauguração da UBS Sol Nascente estão sendo finalizados

Inauguração será na manhã da segunda-feira 13 de Maio e faz parte da programação oficial dos 33 anos de Vera.

A Unidade Básica de Saúde do Sol Nascente (UBS), está recebendo os últimos reparos antes da inauguração. A unidade foi construída e está sendo totalmente estruturada sua inauguração está prevista na programação oficial do 33º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa de Vera na segunda-feira (13), às 08h. A inauguração deve contar com autoridades e a população verense.

De acordo com o Secretário de Obras Edson Bormann os últimos detalhes estão sendo realizados e a obra deve estar pronta para a inauguração ainda no sábado (11). “Estamos acabando de instalar as telas ao entorno da UBS hoje. Mas ainda falta colocar um pouquinho de paver para finalizar as calçadas. Fazer a limpeza das calçadas. Cortar a grama e dar os últimos retoques no gramado também. Mas estamos na reta final, deve ficar pronto no sábado à tarde, está dentro do nosso prazo”, ressaltou Edson.

Após todos os detalhes da obra estarem finalizados, o PSF1 será desocupado e tudo deve ser transferido para as novas instalações. O atendimento na nova UBS está previsto para ter início já na terça-feira (14). Ao todo a nova UBS terá 18 servidores. E atenderá os moradores do Centro e dos bairros Sol Nascente 1 e 2 e Conjunto Habitacional Ênio Pipino.

A obra da UBS Sol Nascente começou em 06 de maio de 2016. O valor investido na obra foi de R$ 570.159,70 (quinhentos e setenta mil, cento e cinquenta e nove reais e setenta centavos). Sendo R$ 408.000 (quatrocentos e oito mil reais) de repasse do Governo Federal. E contrapartida da Prefeitura de Vera foi de R$ 162.159,70 (cento e sessenta e dois mil, cento e cinquenta e nove reais e setenta centavos).

Vale lembrar que esta é a segunda UBS que será entregue em 2019. Em janeiro a Administração Municipal de Vera realizou a inauguração e a entrega para a população de verense a UBS Vida Nova. UBS que foi construída através de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Vera e o Ministério da Saúde.

Por Dieny Vieira