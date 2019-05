/ / Três são detidos com cloridrato de cocaína, super maconha e 250 comprimidos de ecstasy em Guarantã do Norte

Um homem, de 19 anos e uma mulher, de 18 anos, foram presos e um adolescente, de 17 anos, apreendido pela Polícia Civil acusados de envolvimento com tráfico de drogas em Guarantã do NorteMT, na noite da quinta-feira (02/05/19). No VW Gol prata que eles estavam foram encontrados 100 gramas de cloridrato de cocaína, 1,5 quilo de skank (super maconha), 10 quilos de maconha e 250 comprimidos ecstasy.

Segundo informações do delegado responsável pelas investigações, Waner dos Santos Neves, as investigações começaram no último sábado. “Com monitoramento do suspeito que havia saído de Guarantã do Norte com destino ao Paraguai, local onde adquiriu a droga. Na noite de ontem (quinta-feira), ao retornar para cidade foi abordado e encontramos a droga”.

Neves explicou que as drogas estão avaliadas em mais de R$ 130 mil. “Somente o ecstasy deve chegar aos R$ 12,5 mil, cloridrato de cocaína mais de R$ 7 mil. Além disso, estima-se que a super maconha é vendida por R$ 50 a grama e foram apreendidos 1,5 kg. Ou seja, R$ 75 mil. Além de uns R$ 40 mil de maconha”.

Os três foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias. Os dois maiores vão passar por audiência de custódia e o juiz definirá se vão ou não ser encaminhados para uma unidade prisional.

Por Só Notícias/Cleber Romero (foto: assessoria)