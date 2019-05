/ / Suspeitos armados são presos em rodoviária de Guarantã do Norte

A Guarnição da Polícia Militar de Guarantã do Norte/MT realizou a prisão de dois suspeitos na data de terça-feira (07). Ambos estavam no terminal rodoviário, quando avistaram os policiais e um deles tentou esconder uma mochila.

Ao serem revistados foi localizado na referida mochila 01 revólver calibre 32, e também 03 munições intactas calibre 32.

Diante da materialidade foi dado voz de prisão para os dois, sendo eles, W.S. vulgo MCK e W.S.S. vulgo Piu-piu, ambos acusados de integrar o Comando Vermelho.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar o vulgo MCK possui várias passagens policiais e teria saído recentemente da prisão, já o vulgo Piu-piu foi o que portava e tentou esconder a arma.



Realizaram a ação a guarnição da Polícia Militar composta pelo 3° Sgt Cláudio, SD Jhonata, com auxílio do SD Fernando da guarnição do COPOM.

Por Rádio Cidade