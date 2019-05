/ / Semana Acadêmica de Pedagogia e Letras da Faculdade Unifama promove aprendizado e interação através de oficinas

Uma semana de muito aprendizado e interação! Assim foi a Semana Acadêmica dos cursos de Pedagogia e Letras – Português/Espanhol, da Faculdade Unifama, que aconteceu durante os dias 13 a 17 de maio, na Escola Municipal Estrelinha do Norte.

Com o tema “Educação, Arte e Transformação”, a Semana teve como objetivo instigar e estimular os acadêmicos a uma nova postura diante do contexto escolar, através de oficinas realizadas por eles mesmos, sob a supervisão dos professores dos cursos.

Após a abertura, em que a coordenadora do curso, Prof.ª Adriana Brambilla explanou sobre o tema da Semana, houve a belíssima apresentação feita pela acadêmica com surdez, Anne Carbolim, do 7º semestre de Pedagogia, que cantou uma música em Libras – Língua Brasileira de Sinais.

Em seguida, os acadêmicos ministraram as oficinas: “Restaurante das Letras”, pelo 1º semestre A , “Oficina de Matemática”, 3º semestre A, “Contação de Historias”, 5º semestre A, e “Cultura Indígena Kayapó”, pelo 7º semestre A.

Na segunda noite, os acadêmicos ministraram “Restaurante das Letras” pelo 1º semestre A, “Brinquedos com materiais recicláveis”, pelo 3º semestre A e “Brinquedos não estruturados”, pelo 5º semestre A.

Na quarta-feira (15), o evento contou com as oficinas: Restaurante das Letras (1º semestre A), Alfabetização (3º semestre A), Cultura Folclórica Brasileira, ditos Lendas e Cordéis (3º semestre/Letras) , Jogos de Matemática (5º semestre A) e Contação de Histórias (7º semestre A).

Restaurante das Letras (1ºA), Jogos Pedagógicos (3ªA), Cultura Folclórica Brasileira, ditos Lendas e Cordéis (3º Letras), Circuitos/Ed. Física (Músicas na sala de aula) (5º A) e Árvore Genealógica e Confecção de Mapas (7º A), foram as oficinas realizadas na quarta noite.

O encerramento da Semana contou com uma Mesa-redonda com o tema: “Os processos de ensino e de aprendizagem: Desafios e tendências”. A mesa foi formada pelos seguintes profissionais da Educação: Reginaldo Marcolan (Professor e secretário de Terra Nova do Norte), Valdenor Santos Oliveira (Professor e diretor da IFMT de Guarantã do Norte), Roselene Serra (Professora de sala de recurso da escola Jane Pereira Lopes), Micheli Amaral (Psicóloga escolar do município de Matupá), Fernanda Lopes (Fonoaudióloga da Apae de Guarantã do Norte), Maria Alda Antonelli (Professora e pedagoga), Cleuza Maria Mosquer Duquel, Secretaria de Educação de Matupá e Adriana Brambilla, coordenadora dos cursos de Letras e Pedagogia da Unifama.

Segundo a coordenadora Adriana, a realização de oficinas foi uma forma de promover a interação entre os semestres: “A oficina é uma metodologia de trabalho que prevê a formação coletiva. Ela prevê momentos de interação e troca de saberes a partir da uma horizontalidade na construção do saber inacabado. Sua dinâmica toma como base o pensamento de Paulo Freire no que diz respeito dialética na relação educador e educando. Isso diz respeito a uma dinâmica democrática, participativa e reflexiva que toma como fundamento do processo pedagógico a relação teoria-prática, sem enaltecer a figura do educador como única detentora dos conhecimentos”.

Ascom/Unifama