/ / Salário do professor do Estado de MT é o terceiro melhor do país

Levantamento da revista especializada Nova Escola mostra crescimento salarial acima da média nacional





Reportagem da revista Nova Escola, especializada em Educação, mostra que o salário pago pelo Estado aos professores de Mato Grosso é o terceiro melhor do País.



O levantamento (veja AQUI) mostrou que Mato Grosso paga R$ 4.350 aos profissionais, para jornada de 30h semanais.



Na frente de Mato Grosso estão apenas Maranhão (R$ 5.751) e Mato Grosso do Sul (R$ 5.553), que possuem regime de 40h semanais. Proporcionalmente, se Mato Grosso trabalhasse em regime de 40h semanais, o salário saltaria para R$ 5.156.



Vale lembrar que o piso nacional estabelecido pelo Ministério da Educação (MEC) para este ano é de R$ 2.557.74.



Desta forma, Mato Grosso tem pago 70,1% a mais que o piso nacional de 40h, mesmo os professores tendo uma jornada de 30h.



Apenas nos últimos quatro anos, houve ganho real de 31,53% no salário dos professores do Estado. A remuneração saltou de pouco mais de R$ 2,9 mil em 2015 para R$ 4,35 mil em 2018, gerando um custo adicional de R$ 530,6 milhões aos cofres públicos, como demonstrado no quadro abaixo:





DESPESA ANUAL COM OS SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2013 R$ 1.415.516.164,48 2014 R$ 1.606.772.808,75 2015 R$ 1.846.833.245,05 2016 R$ 2.185.343.532,36 2017 R$ 2.067.484.628,57 2018 R$ 2.409.104.325,16





Para este ano, a estimativa é que o Estado gaste R$ 2.428.017.914,70 a título de remuneração aos profissionais da Educação.



Ou seja, 93% do orçamento da Seduc será destinado a custear a folha salarial.



Esta despesa está em evolução crescente e o impacto poderá ser ainda maior caso sejam concedidos os reajustes requeridos pelo Sindicato dos trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep), como se observa na tabela abaixo.





ESTIMATIVA DE DESPESAS ANUAIS COM OS SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

SEM O GANHO REAL COM O REAJUSTE 2019 R$ 2.428.017.914,70 R$ 2.621.371.210 2020 R$ 2.467.157.180,05 R$ 2.678.650.495 2021 R$ 2.551.736.405,27 R$ 2.783.071.600 2022 R$ 2.567.988.541,43 R$ 2.821.027.141 2023 R$ 2.572.546.850,81 R$ 2.849.325.026





Desta forma, de 2013 a 2023 o salário dos professores da Educação Básica terá um aumento de 81% e, na hipótese de concessão do reajuste, este percentual saltaria para 101%.



Somada a folha de pagamento com o custeio básico da Educação, não sobrará nenhum valor para a Seduc investir em manutenção, adequação e infraestrutura das 753 escolas estaduais.



Estes dados explicam a dificuldade do Estado em conseguir melhorar a estrutura das unidades escolares, vez que a quase totalidade da fatia do orçamento é destinada para custear salários e despesas básicas.



Confira o ranking salarial dos Estados:

ESTADO RANKING DE MAIOR SALÁRIO SALÁRIO BASE DO PROFESSOR PARA 40H SEMANAIS MARANHÃO 1º R$ 5.750 MATO GROSSO DO SUL 2º R$ 5.390 MATO GROSSO 3º R$ 4.350 30h e R$ 5.156 se fosse 40h, proporcionalmente TOCANTINS 4º R$ 4.236 PARÁ 5º R$ 4.187 AMAZONAS 6º R$ 3.900 DISTRITO FEDERAL 7º R$ 3.858 AMAPÁ 8º R$ 3.513 PARANÁ 9º R$ 2.831 PIAUÍ 10º R$ 2.663 SÃO PAULO 11º R$ 2.585 GOIÁS 12º R$ 2.470 RIO GRANDE DO SUL 13º R$ 2.455 ESPÍRITO SANTO 14º R$ 2.455 SANTA CATARINA 15º R$ 2.455 BAHIA 16º R$ 2.446







