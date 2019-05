/ / Rogério reencontra o São Paulo no Morumbi e quer Bahia ‘focado e ligado’ para conquistar primeiros pontos fora

A campanha do Bahia até então é de 50% de aproveitamento na Série A do Brasileiro. Foram quatro jogos, com duas vitórias e duas derrotas. Em casa, o time foi bem, se impôs e venceu Corinthians e Avaí. Fora de casa, apesar de ficar no quase contra Botafogo e Athletico, não somou pontos. E quer mudar a escrita na próxima rodada.





O duelo é diante do São Paulo, domingo, no Morumbi. Reencontro para um jogador em especial do tricolor baiano. É que Rogério defendeu o tricolor paulista entre 2015 e 2016. Foi contratado após se destacar no Vitória e viveu bons momentos. “Claro que vai ser um jogo especial, é um clube que defendi e tive bons momentos. Ficaram muitas amizades. Foi uma honra defender o São Paulo e sempre vou guardar com carinho. Mas hoje sou Bahia, vou defender o Bahia com unhas e dentes, independente de qualquer coisa. Então meu foco e o foco de todos aqui é para o Bahia fazer um grande jogo e conquistar um grande resultado”, afirmou Rogério, que pelo São Paulo fez 33 jogos e marcou sete gols.





Rogério, aliás, aposta na semana que vem sendo boa e também no apetite do Bahia para somar pontos como visitante. Para ele, a equipe tem que estar focada e ligada. “É jogo muito difícil. Todos sabem a força que o São Paulo tem e ainda por cima jogando no Morumbi, na casa deles. Estamos trabalhando muito, a semana vem sendo boa. Sabemos que vamos ter dificuldades. Para somar pontos vamos ter que estar muito focados e ligados. Não pode errar, dar brecha. Tem tudo para ser um grande jogo e vamos pra lá para conquistar um bom resultado”, finalizou Rogério, que soma 15 jogos e dois gols pelo Bahia na temporada.

Felipe Oliveira - Bahia

Assessor de Imprensa