/ / Responsável por ‘coroar’ arrancada do FluGoiânia, atacante Gustavo valoriza classificação e já pensa nos mata-matas do estadual sub-17: ”Mudamos de patamar”

Foi com emoção, na última rodada, mas a classificação veio. Após empate em 2 a 2 com o Trindade, em partida que aconteceu no último sábado (25), o FluGoiânia confirmou a sua presença nas quartas de final do Campeonato Goiano sub-17. Com 15 pontos somados, a equipe terminou a primeira fase do torneio na sétima posição geral e avançou aos mata-matas do estadual de juvenis.





A classificação veio graças ao bom desempenho da equipe nas últimas rodadas. Invicto, o FluGoiânia conquistou duas vitórias e dois empates em quatro jogos. Além disso, balançou as redes nove vezes nesta série de confrontos. Com isso, viu uma vaga matematicamente difícil se tornar real.





Pilar no setor ofensivo do FluGoiânia, o atacante Gustavo foi o responsável por ‘coroar’ a arrancada da equipe. Ele anotou o segundo gol tricolor no empate em 2 a 2 com o Trindade, que garantiu a classificação do Flu. ”Graças a Deus consegui fazer uma boa atuação contra o Trindade e pude ajudar a minha equipe. Tivemos um início de campeonato complicado, mas em nenhum momento desacreditamos do nosso potencial. Fomos crescendo ao decorrer da competição, aprendendo com os erros e superando as adversidades. Nosso grupo merecia muito esta classificação e coube a mim marcar o gol decisivo. Porém, os méritos são de todo o time, que não desistiu em nenhum momento”, disse o jogador, de 17 anos e 1,94m.





Passada a euforia da classificação, Gustavo já pensa nos mata-matas do estadual sub-17. O adversário do FluGoiânia nas quartas de final será o Aparecida, vice-líder da primeira fase. ”Com certeza serão dois grandes jogos. O Aparecida fez uma boa campanha na primeira fase e chega confiante para os mata-matas. Porém, vejo que mudamos de patamar, estamos no mata-mata e atravessamos um ótimo momento dentro de campo. Tenho trabalhado diariamente e espero seguir ajudando a minha equipe da melhor forma em busca de mais esta classificação”, concluiu o atleta, que na última temporada conquistou a Taça Mané Garrincha sub-17 com a camisa do FluGoiânia.





O primeiro duelo entre FluGoiânia e Aparecida acontece no próximo sábado (1). Às 15h30, as equipes se enfrentam na capital do estado.





Fotos Anexadas: Fotos Anexadas:

Divulgação/FluGoiânia

Assessor de Imprensa