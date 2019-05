/ / Recuperado, Joilson busca recuperar seu espaço na Chapecoense e elogia início do clube catarinense na Série A

Uma lesão na coxa e dores nas costas tiraram o zagueiro da Chapecoense, Joilson, dos gramados por aproximadamente um mês. Foram rotinas diárias de sessões de fisioterapia até a plenitude da sua recuperação que aconteceu nos últimos dias. Desde então, o defensor vem treinando normalmente com o elenco comandado por Ney Franco.





Totalmente recuperado, Joilson espera agora retomar o seu espaço no time. Durante o Campeonato Catarinense, por exemplo, antes da lesão no começo de março, ele chegou a atuar em sete partidas, além de uma da Copa do Brasil. “O time tem excelentes zagueiros e a disputa pela titularidade vem sendo grande. Estou trabalhando forte, dando o meu melhor nos treinamentos para quando tiver uma nova oportunidade demonstrar meu potencial. Estou pronto e motivado para novamente ajudar a Chapecoense dentro de campo”, ressaltou o zagueiro, que já marcou um gol pela Chape.





Como não estava 100% recuperado, Joilson não pôde ser relacionado para as primeiras rodadas da Série A. De fora, ele enalteceu o começo alviverde na Série A. Vale lembrar que no próximo domingo, às 16h, a Chapecoense, que ocupa o 13º lugar, mede forças na Arena Condá contra o Fortaleza. “Na minha opinião a Chapecoense começou bem o Brasileirão e fez bons jogos. Pelas apresentações poderia até estar melhor colocada. Agora temos um jogo de extrema importância, diante da nossa torcida, contra o Fortaleza.





Precisamos dos três pontos, pois um resultado positivo nos afastará do Z-4 e nos deixará mais próximo do pelotão de frente na tabela de classificação”, finalizou Joilson, que vive a expectativa de voltar a ser relacionado diante do tricolor cearense.

Fotos: Márcio Cunha/Chapecoense



Assessor de Imprensa