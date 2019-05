/ / Projeto Social, em Chapada dos Guimarães

O princípio básico necessária para implementação de políticas públicas desenvolvidas por um parlamentar estadual, passa necessariamente, pela busca incessante de projetos que possam realmente, levar às pessoas menos favorecidas. Entre as quais, ações estruturantes, além de lazer e entretenimento.

Eu, na condição de deputado estadual, venho durante quase quatro meses, quebrando paradigmas, buscando sempre, cumprir as minhas promessas de campanha.

Estando sempre, in loco nesses eventos, participando ativamente dos projetos sociais, este em especial, denominado “Ação Social Unidos do Renascimento”, realizado na manhã de sábado (25) em Chapada dos Guimarães, nas dependências da Escola Estadual, Profª Ana Tereza Albanez visando levar aos munícipes, principalmente aos mais carentes, momentos de diversão e ao mesmo tempo, serviços essenciais, através do espaço cidadania.





Naquela manhã festiva foram ofertados a um grande número de cidadãos chapadenses que compareceram ao local em busca dos vários serviços essenciais ofertados aos presentes como: corte de cabelos, manicure, pedicure, hidratação, escova e penteados.

O ponto alto sem dúvida ficou por conta da área da saúde, ponto crucial, de qualquer administração municipal, sendo realizadas consultas médicas, exames de vista, aferição de pressão arterial, medicação de glicemia, entre outros atendimentos.

Os trabalhos não pararam por ai, foram também ofertadas, orientação jurídica, distribuição de livros, além de exposição ao patrono da comunicação, Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon.





As crianças também foram contempladas, com momentos diferenciados e agradáveis, além de um amplo espaço físico para brincarem, foi ofertado também àquilo que as crianças mais gostam, o brinquedo conhecido como pula pula, um brinquedo tradicional nas festas para as crianças.





Tenho certeza, muitas delas fizeram uso desse brinquedo pela primeira vez em suas vidas, isso me enche de orgulho.





Além das brincadeiras saudáveis foram também agraciadas, com um lanche reforçado, além de algodão doce, pipocas e geladinho. Para higienizar suas bocas após os lanches, a garotada também, recebeu Kits para higiene bucal, tudo perfeito.

Fechando com chave de ouro, não poderíamos deixar de falar da importância deste evento, que quebrou literalmente barreiras, oportunizando a participação da Associação de Amigos da Criança com Câncer, através do bazar da AACC, ofertando peças de roupas a partir de R$ 2,00, a este preço, as vendas não poderiam ser diferentes, todas as peças foram vendidas.





Nessa oportunidade, aproveitamos e fizemos também a entrega de moções de aplauso, aos servidores efetivos da prefeitura Municipal de Chapada, além de funcionários, professores, e equipe administrativa da escola Estadual, Profª Ana Tereza Albernaz, também foram agraciados, o efetivo policial da 1ª Companhia de Polícia Militar daquela cidade.

Senti-me lisonjeado, com a fala da diretora da Escola Estadual Profª Ana Tereza Albernaz, a senhora Maria Nelci Pachorra Ferreira, que não economizou, ao elogiar nosso trabalho de equipe.





Como também, agradeceu a oportunidade de fazer essa integração, entre comunidade escolar, com o corpo docente dessa conceituada instituição de ensino, inteiração esta, para ela praticamente impossível de fazer com recursos próprios, tendo em vista os entraves burocráticos, como também, a falta de receita, para prática de um evento dessa magnitude.

Este evento oportunizou uma maior aproximação entre alunos que em sua grande maioria foram acompanhados pelos pais, proporcionando assim, uma maior inteiração entre, corpo docente, discente e pais de alunos.





O sucesso, deste megaevento em Chapada dos Guimarães, só foi possível, graças ao trabalho grandioso do meu gabinete, que age em união com os projetos sociais, onde todos os meus aguerridos, colaboradores, e demais entidades, vestem literalmente a camisa do projeto, visando levar aos menos favorecidos pela sorte, ações sociais inclusivas.

O cair é do homem, o levantar é de Deus!

Deputado estadual Elizeu Nascimento









Laís Canto - Assessoria de imprensa

Eliel Tenório- Fotografia