/ / Projeto Maio Amarelo de autoria da Vereadora Katia, vem sendo posto em prática

A vereadora Katia Brambilla ( PSB ) de Guarantã do Norte, diz estar preocupada com o trânsito da cidade e lembra que em 2018 foi aprovado um Projeto de Lei de sua autoria P.L 1771/2018 intitulado MAIO AMARELO que trata da conscientização e preservação da vida no transito, segundo ela “é necessário que se faça campanhas educativas de conscientização e sensibilização com objetivo de diminuir as estatísticas de acidentes, mortes no trânsito e gerar uma mudança de comportamento em todos os usuários da via, tanto motorista quanto pedestre”





cerca de 95% dos acidentes são causados por falha humana ou falha mecânica por falta de manutenção, o que também não deixa de ser uma falha humana do condutor. É preciso mudar, de fato, a cultura no trânsito, segundo a vereadora o país precisa avançar na formação dos seus condutores. Os índices nos mostram que o Brasil é o 5º país que mais mata no transito e o Estado de Mato Grosso ocupa o 3º lugar neste ranking, são dados alarmantes e preocupantes. Segundo especialistas no assunto





Segundo o Observatório de Segurança Viária, os acidentes no trânsito resultam em custos anuais de R$ 52 bilhões de reais, mais de 60% dos leitos hospitalares do Sistema Único de Saúde (SUS) são ocupados por vítimas por acidente de trânsito. Nos centros cirúrgicos do país, 50% da ocupação também são por vítimas de acidentes rodoviários.





Nosso Município possui carência em infraestrutura e consequentemente em sinalização viária, o que traz insegurança e acidentes, a falta de faixas de pedestres em frente as escolas, locais para estacionamento, ruas estreitas e falta de placas, sem falar na cultura de “quem chega antes tem preferência” nos torna alvos possíveis de acidentes.





Gostaria de parabenizar a Sociedade Organizada, Conseg, Prefeitura, Politec, Policia Militar e o Ministério Público pelo envolvimento no “Projeto Transito Seguro, motorista consciente Guarantã sem acidente”, são ações que com certeza serão capazes de obter resultados significativos para a redução de acidentes, é necessário um conjunto de ações por parte não só do poder constituído, este sim precisa fazer sua parte, mas de todos afinal o trânsito como diz o slogan da Campanha Maio Amarelo “ No transito, o sentido e a vida”

Da Assessoria