/ / Produção de algodão cresce 35% este ano e faz aumentar demanda pela certificação

A produção de algodão deverá gerar R$ 25,9 bilhões em Mato Grosso. O valor corresponde a 28,4% do valor bruto da produção agropecuária do Estado. Neste ano, a produção estimada deve ser 35% maior que na safra anterior, chegando a 1,8 milhão de toneladas de pluma.

Também será plantada uma área de 1 milhão de hectare, 35% maior que no último período produtivo, quando se situava em torno de 700 mil hectares. Os dados são do Ministério da Agricultura (Mapa) e Imeia.

Diante da expansão da produção, a demanda por inspeção, certificação e classificação do algodão também aumenta, razão que levou um dos laboratórios especialista no assunto, localizado em Sapezal (a 524 km de Cuiabá) ampliar sua capacidade de análise em 44%, passando a certificar anualmente cerca de 6,5 milhões de amostras de algodão vindo de todo o país.

“Com a ampliação, teremos capacidade de atender o aumento da demanda de mercado da região, que só no ano passado cresceu 30%. A análise das fibras é uma das etapas mais importantes do processo de comercialização do algodão, impactando no preço do produto e na confiabilidade dos produtores”, destaca Eduardo Kuhlmann, diretor da Plataforma Agri&Portuária Latam do Grupo Bureau Veritas.

O laboratório terá sua capacidade ampliada de 20 mil análises diárias para 28 mil, um crescimento de 40%. Além da aquisição de novas máquinas, a equipe de profissionais também receberá reforço, com a contratação de mais de 20 pessoas. O Bureau Veritas possui mais de 14 anos de experiência nesse segmento, atuando com quatro laboratórios localizados nas principais zonas produtoras do Brasil: Roda Velha (BA) e Sapezal, Sorriso e Rondonópolis (MT).

A classificação visual e a análise por tecnologia com instrumentos de alto padrão são essenciais na avaliação das características do algodão, como o comprimento, espessura, uniformidade, tonalidade, resistência e elasticidade.

Por Vinícius Bruno