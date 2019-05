/ / Primeiro gol pelo Guarani e desfecho diferente contra antigo rival: Felipe Amorim quer vitória bugrina

Um primeiro tempo superior e que poderia ter mudado o destino do jogo. Só que ficou para trás. É esse o pensamento do meia-atacante Felipe Amorim, um dos destaques do Guarani diante do Brasil de Pelotas, mas que não conseguiu evitar o desfecho negativo no compromisso de terça-feira.





O Bugre recebeu o adversário querendo somar três pontos e saltar na tabela de classificação. Mas o Brasil de Pelotas acordou na segunda etapa. O time campineiro foi melhor nos 45 minutos iniciais, saiu na frente com Felipe Amorim. Foi derrotado, no entanto, por 2×1. “Ficamos com aquela sensação de que devíamos ter feito aproveitado melhor algumas chances no primeiro tempo. Criamos mais, finalizamos mais.





Só que por detalhe em alguns lances a bola não entrou, o goleiro deles estava numa noite inspirada. Não voltamos bem do intervalo e perdemos. Mas tem que ficar pra trás. Fico feliz pelo gol, mas na próxima o desfecho tem que ser diferente. Quero é que o Guarani vença o próximo jogo”, afirmou o jogador, que marcou seu primeiro gol com a camisa verde e branca,





O próximo rival, aliás, é bastante conhecido de Felipe Amorim. Ele e seus companheiros têm pela frente duelo fora de casa contra o Atlético Goianiense. Acostumado a enfrentar o Dragão, o meia-atacante hoje no Bugre foi bicampeão goiano e também campeão da Série B pelo Goiás. “O time deles é muito forte, tem qualidade.





Tanto é que faz um ano bom, foi campeão estadual. Temos que estar ligados o jogo todo. É um time que há bastante tempo tem jogadores de muita força, desde minha época do Goiás foi assim. Vamos estudar a equipe deles e estamos trabalhando para buscar uma vitória. Precisamos disso”, finalizou Felipe Amorim, que pelo Goiás fez 107 partidas.

Atlético Goianiense e Guarani medem forças na próxima quinta-feira, às 19h15, em Goiânia.



Foto: Guarani FC

João Ricardo Ziert,

Assessor de Imprensa