/ / Presos engolem celulares e drogas para tentar escapar de fiscalização no presídio em Sinop

Agentes penitenciários do presídio Ferrugem localizaram durante operação nos raios Azul e Laranja 49 porções de maconha e celulares. Três presos foram identificados, dois deles engoliram celulares e haviam mais aparelhos enrolados nas costas com uma fita. Eles foram encaminhados ao hospital para retirada do telefone.

Outro detendo engoliu porções de drogas, mas vomitou em seguida. A operação ocorreu ontem, entre às 16h e 22h. O material estava em várias celas.

No último domingo (dia de visitas aos reeducandos) conforme Só Notícias já informou, duas suspeitas, de 19 e 28 anos, foram flagradas tentando entrar na unidade prisional com 80 porções de maconha escondidas nas genitálias. Elas foram encaminhadas à delegacia da Polícia Civil. No documento policial os agentes penitenciários informaram que receberam uma denúncia, pela manhã, apontando que três mulheres entrariam no sistema prisional com drogas. Diante das características, as duas suspeitas foram abordadas na entrada e revistadas.

Por Redação Só Notícias (colaborou: José Carlos Araújo - foto: divulgação)