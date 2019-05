/ / Preso em Guarantã do Norte acusado de assassinar a tiros ex-mulher no Pará

O principal suspeito de assassinar Milena Ferreira Bezerra foi preso, esta tarde, por investigadores da Polícia Civil, no bairro Cotrel, em Guarantã do Norte (233 quilômetros de Sinop). De acordo com o delegado Waner dos Santos Neves, a prisão e a localização do acusado ocorreu após troca de informações entre os policiais.

Bezerra foi morta dentro de um bar no município de São Félix do Xingu, sudeste do Pará, no dia 19 de agosto do ano passado. De acordo com informações divulgadas pela polícia, eles tiveram um relacionamento de ao menos 6 meses e, na época do crime, estavam separados há cerca de uma semana.

Testemunhas informaram que Milena estava junto de outras pessoas quando foi surpreendida pelo acusado. Os dois teriam discutido quando ele sacou uma arma e efetuou vários disparos contra ela.

O suspeito foi levado à delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias. Não foi confirmado se deve ser transferido para São Félix do Xingu (PA).