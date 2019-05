/ / Operação conjunta apreende R$ 2,8 milhões em barras de ouro em aeroporto

Uma operação conjunta envolvendo a Polícia Militar de Barra do Garças (515 km de Cuiabá), Polícia Militar de Goiás e Polícia Federal apreendeu na manhã desta terça-feira (28) 16 kg de ouro avaliado em R$ 2,8 milhões, no Aeroporto de Aragarças (GO).











Os policiais informaram que a prisão aconteceu após os policiais de Mato Grosso receberem informações que o avião pousaria com carga ilegal.





Assim que o avião pousou, o piloto identificado como W.D.M.A. de 35 anos, foi abordado e os policiais encontraram 16,635kg de ouro, além de R$ 4.700 em cédulas.





Ao ser detido, o piloto informou que presta serviço para uma empresa proprietária da aeronave e que saiu do Pará e tinha como destino a cidade de São José do Rio Preto (SP).





Depois da prisão, o suspeito foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal para prestar esclarecimentos ao delegado de plantão.





O caso será investigado.