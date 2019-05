/ / Mutirão de Limpeza termina dentro do prazo e retira mais de 450 cargas de lixo de toda a cidade

Município de Vera está 100% limpo próximo mutirão está previsto para novembro

O Primeiro Mutirão da limpeza de 2019 realizado pela Administração Municipal de Vera através da Secretaria de Obras, teve início no dia 01 de abril nos bairros Bom Jesus, Princesa Isabel e Vida Nova. O cronograma foi finalizado no dia 30 de abril no Centro de Vera, dentro do prazo e sem incidentes.

De acordo com a Secretaria de Obras de Vera aproximadamente 450 cargas de lixo foram retiradas da cidade durante o mutirão. Se comparado com o ano passado 50 cargas a mais. O próximo mutirão de limpeza a ser realizado pela Prefeitura de Vera está previsto para novembro. Vale lembrar que o recolhimento dos entulhos foi realizado sem custo ao proprietário dos imóveis.

No entanto, caso sejam depositados entulhos, como resíduos provenientes de construções, telhas, vidros, latas, madeiras, gesso, plásticos, resíduos de jardinagem, poda de árvores e mobiliários inservíveis, em frente às casas e comércios após o mutirão, o proprietário estará sujeito à cobrança pelos serviços no valor de R$ 240,56 (duzentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos), valor cobrado por carga de entulho retirada, (02 VRM), acrescido de uma multa de 100% deste valor, a ser cobrada em até 05 (cinco) dias após a execução dos serviços.

No caso de não ser efetuado o pagamento do boleto, o responsável será cobrado através de protesto extrajudicial. O mutirão passou pelos bairros Bom Jesus, Princesa Isabel, Vida Nova, Esperança 1 e 2, Sol Nascente 1 e 2, Conjunto Habitacional Ênio Pipino, sendo finalizado no Centro de Vera no dia 30 de abril.

Por Dieny Vieira