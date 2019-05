/ / Mulheres são presas tentado entrar no presídio em Sinop com com droga nas genitálias

Duas mulheres foram presas, na manhã de domingo (19/05/19), ao tentar entrar no presídio Osvaldo Florentino Leite o “Ferrugem” com drogas nas genitálias. Os agentes penitenciários informaram que durante revista, as suspeitas negaram que estivessem com a droga e foram levadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Na unidade hospitalar, foram submetidas ao raio-X, que constatou o entorpecente. Elas estavam com 34 porções de maconha introduzidas nas genitálias. Em seguida, foram conduzidas à delegacia de Polícia Civil e autuadas por tráfico de drogas.

Conforme Só Notícias já informou, no dia 8 deste mês, uma mulher, de 25 anos, também foi detida com 38 porções de maconha escondidas na cintura. Conforme o boletim de ocorrência, a mulher passava pelo portão de entrada quando foi submetida a uma revista com um aparelho, que apontou a droga.

Por Redação Só Notícias (colaborou: José Carlos Araújo - foto: Só Notícias)