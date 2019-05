/ / Líder de desarmes na largada da Série A, Bruno Silva valoriza números positivos antes de reencontro com o Botafogo

Em 2019, Bruno Silva está disputando pela 11ª vez a Série A. Ele conhece tanto a competição que em 2017 chegou a fazer parte da seleção do Brasileirão. Sempre que disputou a elite do futebol nacional, o volante foi reconhecido pelo seu poder de marcação. O começo neste ano é bastante positivo. Após três rodadas disputadas, Bruno Silva tem 13 desarmes e lidera o ranking entre os atletas que já entraram em campo.





Mas, não é apenas nas roubadas de bola que Bruno Silva se destaca. Ele já sofreu sete faltas e está no top 10 entre os jogadores mais “caçados” da competição nacional. “Sempre tive a marcação como meu ponto forte. Fico feliz de mais uma vez ter destaque nesse quesito. Neste ano, no Fluminense, temos uma característica de jogo muito própria e acabo tendo números bons em outros critérios como passes e até estou entre os que mais sofreram faltas. Nosso time gosta de jogar com a bola e espero que possa mais uma vez ter bons números na Série A para ajudar o Fluminense”, declarou o camisa 8.





Bruno Silva esteve em campo ontem (domingo), na épica virada do tricolor carioca por 5×4 diante do Grêmio no estádio gremista. Aliás, a Arena do Grêmio carrega boas recordações para o volante. Além da vitória pelo Flu, Bruno Silva já marcou dois gols na casa gremista, ambos pelo Brasileirão, um pelo Cruzeiro e outro pelo Botafogo. “Costumo ir bem quando jogo em Porto Alegre contra o Grêmio. Pelo Botafogo fiz o gol que classificou o time para a Libertadores. Pelo Cruzeiro fiz um dos gols mais bonitos da minha carreira num momento de afirmação meu no clube. Agora pelo Fluminense uma boa atuação numa virada que ficará marcada na história”, ressaltou o volante que tem 211 jogos na Série A.





No próximo sábado, às 16h, o Fluminense abre a quarta rodada do Brasileirão com o clássico diante do Botafogo no Maracanã. Bruno Silva, que já passou pelo clube da estrela solitária, carrega retrospecto recente positivo. Nos últimos seis jogos contra o Fogão, ele só foi derrotado uma vez. Apesar do bom dado, ele demonstra respeito ao rival. “O Botafogo venceu seus últimos dois jogos e virão embalados contra a gente. Mas, nós também recuperamos nossa confiança depois da bela virada diante do Grêmio. Acredito num clássico muito disputado. Conheço bem e respeito bastante o Botafogo. Sabemos que uma vitória diante deles significará a nossa afirmação no campeonato”, concluiu.





Ranking de desarmes na largada da Série A:

1º lugar – Bruno Silva (Fluminense) – 13 desarmes *

2º lugar – Zeca (Internacional), Mateus Henrique (Grêmio) e Gustavo (Botafogo) – 12 desarmes

3º lugar – Marcos Rocha (Palmeiras) – 11 desarmes

*

Dados Footstats

