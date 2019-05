/ / Jair Bolsonaro grava entrevista para Silvio Santos: "Maior comunicador do país"

Jair Bolsonaro esteve no SBT nessa quinta-feira (2) para gravar participação no “Programa do Silvio Santos”. Em seu Instagram, o presidente publicou uma foto ao lado do apresentador.

“Gravando ao lado do maior comunicador deste país”, escreveu Jair Bolsonaro. O assunto principal que o presidente irá abordar com Silvio Santos será a Nova Previdência.

“Assuntos interessantes de todos os brasileiros, incluindo a Nova Previdência”, completou. O programa irá ao ar nesse domingo, 5 de maio.

Nos comentários da publicação, internautas elogiaram mais essa conquista do presidente. “Amo esses dois”, “que coisa maravilhosa”, “não perco por nada” e “dois mitos” foram alguns dos elogios que Jair Bolsonaro recebeu.