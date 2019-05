/ / Jaime e Valtenir votam contra interesse de Sérgio Moro

Jaime Campos (DEM) e o suplente de deputado federal Valtenir Pereira (MDB) votaram contra o ministro Sérgio Moro , que queria manter o Coaf ( O senador(DEM) e o suplente de deputado federal(MDB) votaram contra o ministro, que queria manter o Conselho de Controle de Atividades Financeiras) no Ministério da Justiça.





Ao final da votação da comissão mista no Congresso, 14 parlamentares votaram para que o Coaf volte para o Ministério da Economia , e 11 pela manutenção no ministério da Justiça. Segundo Moro, a manutenção do órgão em sua pasta era fator fundamental para o combate ao crime organizado .