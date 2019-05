/ / Invicto diante do Internacional e com quatro participações para gol nos últimos quatro jogos, Hyoran valoriza bons números pelo Palmeiras

Três vitórias, um empate e nenhuma derrota. Estes são os números de Hyoran nas últimas quatro vezes em que atuou pelo Palmeiras. Com um tento e três assistências, ele ainda soma quatro participações para gol neste período. A mais recente delas na última quarta-feira (1), quando deu o passe decisivo para Raphael Veiga marcar no empate em 1 a 1 com o CSA.





Os números positivos animam Hyoran, que celebra a boa fase pelo Verdão. “Sempre busco aproveitar da melhor forma todas as oportunidades que recebo com a camisa do Palmeiras. Acredito que estes bons números mostram que as coisas estão dando certo. Agora é trabalhar ainda mais para seguir ajudando a equipe toda vez que for acionado”, avaliou o jogador, de 25 anos, que soma 47 partidas com a camisa alviverde.





Após o empate fora de casa com o CSA, o Palmeiras trabalha visando o seu próximo compromisso pelo Brasileirão, que será o duelo com o Internacional. Ao longo de sua carreira, Hyoran enfrentou o Colorado em três oportunidades e nunca foi derrotado – ele conquistou uma vitória e dois empates. Agora, o meia espera aumentar o bom retrospecto diante do time gaúcho. “Já enfrentei o Internacional por Chapecoense e Palmeiras e é sempre um adversário muito difícil. Nossa equipe vem de boas atuações neste início de Brasileirão e acredito que temos totais condições de realizar outro grande jogo. Ainda mais pelo fato de estarmos jogando em casa, onde temos tido um saldo muito positivo nesta temporada”, concluiu.





Palmeiras e Internacional se enfrentam no próximo sábado (4), às 19h. A partida, válida pela terceira rodada do Brasileirão, será disputada na Arena Palmeiras.

Foto Anexada:

Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação

Assessor de Imprensa