/ / III Semana da Enfermagem da Faculdade Unifama contribui para formação humanizada dos futuros profissionais

“Conscientizar, Humanizar e Amar” foi o tema da III Semana da Enfermagem da Faculdade Unifama, que aconteceu durante os dias 13 a 16 de maio, no Auditório da Instituição. Além de oficinas, palestras, feiras e apresentações culturais, foi realizada a Cerimônia do Jaleco para os calouros do curso.

Na primeira noite do evento, enfermeiras e professoras do curso explanaram sobre o tema, com relatos de experiência, com o intuito de contribuir para uma formação humanizada dos futuros profissionais.

A segunda noite contou com dinâmicas: “Colocando-se no lugar do outro”, “Não cometa o erro do outro”, “Trabalho em equipe”, e paródias “Bonde do quinto” e “Transmito amor”, realizadas pelos acadêmicos do 5º semestre.

Na quarta-feira (15), houve uma palestra para os acadêmicos do 1º e 3º semestre, sobre a importância da Doação de sangue, ministrada pelo Técnico em enfermagem, João Batista da Silva Curti, atuante na Agência Transfusional de Peixoto de Azevedo e a Feira da Saúde, que consistiu em verificação de Sinais Vitais, Teste de glicemia capilar e orientações ao público, promovida pelos acadêmicos do 5º e 6º semestre.

A Semana foi encerrada com a Cerimônia do Jaleco para os calouros do curso, que foi realizada pela primeira vez em uma instituição de Ensino Superior, no extremo norte de Mato Grosso, na Faculdade Unifama, no ano passado e segue como uma tradição. A Cerimônia consistiu na entrega da vestimenta aos calouros, iniciação dos alunos para uma nova jornada, representando o início dos estudos e o comprometimento com a profissão. Foi uma noite extremamente emocionante para os acadêmicos, seus familiares e professores.

Para a coordenadora do curso, prof.ª Luciana De Fatima Souza, organizadora do evento, a Semana da Enfermagem é um período muito especial para todos os docentes e acadêmicos do curso: “ É uma oportunidade de levar os acadêmicos a refletir sobre o que buscamos , que é reconhecer que a atuação de Enfermagem é prioridade no que diz respeito ao cuidado ao ser humano e essa capacitação é o que nos faz cada vez mais valorizar as vidas que nos são confiadas”.

O evento foi em comemoração ao Dia do Enfermeiro e a Semana da Enfermagem, instituída no Brasil em meados dos anos 40, em homenagem a duas grandes personagens da Enfermagem no mundo: Florence Nigthingale e Ana Néri, pioneira da Enfermagem Brasileira.

Ascom/Unifama

Foto: Agitah