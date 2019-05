/ / Homem morre em violenta colisão entre moto e caminhão na BR-163 em Guarantã

O acidente envolvendo uma moto e um caminhão (marcas e modelos não informados) ocorreu na BR-163, a cerca de 35 quilômetros do centro de Guarantã do Norte, na segunda-feira (20), por volta das 18h. O condutor da motocicleta, Isaque dos Santos, de 24 anos, morreu no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para fazer os atendimentos necessários, mas ele já estava sem vida. Após isso, foi feito o isolamento do local do acidente para análise da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

Segundo levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão fugiu do local sem prestar socorro. Os policiais receberam denúncia que o condutor estava no posto fiscal da Serra do Cachinho (PA) e foram até o local, mas ninguém foi encontrado.

O corpo de Isaque foi encaminhado para funerária Pax Memorial onde será realizado o exame de necropsia antes de ser liberado para os procedimentos fúnebres.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

