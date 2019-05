/ / Homem é flagrado por câmera de segurança furtando celular em loja no Centro de Guarantã do Norte

Um homem foi flagrado por câmeras de segurança furtando um celular em uma loja de assistência técnica no Centro de Guarantã do Norte, nesta última segunda-feira (20).

Segundo relatos que consta no boletim de ocorrência, o suspeito chegou à loja e aproveitou a distração dos funcionários e furtou um celular da marca SAMSUNG da cor preta. Consta ainda que o suspeito já havia ido à mesma loja para perguntar os valores dos aparelhos celulares.

O proprietário do estabelecimento só notou a falta do celular na vitrine por volta das 16 horas, o furto ocorreu às 11 horas do mesmo dia.

As imagens da câmara de segurança foram entregues a polícia civil que investiga o caso. Confira o vídeo.

Por/ O Território