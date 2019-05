/ / Guarantã do Norte recebeu a 9ª edição do Acrimat em Ação

A Acrimat em parceria com o Sindicato Rural, de Guarantã do Norte/MT, estiveram realizando no Centro de Eventos Sol e Lua, na última segunda-feira (20) a 9ª edição do Acrimat em Ação, o evento é voltado para os pequenos, médios e grandes pecuaristas e liderança do agronegócio.





A Palestra "Da cria ao abate: mais peso, mais lucro", foi ministrada pelo professor doutor e pesquisador da Embrapa de gado de corte, Antonio Rosa. Além dos criadores e lideranças da área, também estiveram participando do eventos os acadêmicos dos cursos do agro negócios das faculdades Unifama e Ajes.





A 9ª edição do Acrimat em ação, está contemplando 32 municípios de Mato Grosso, onde foram divididos em quatro rotas, levando palestras, para que o produtor de carme, venha a melhorar ainda mais o seu rebanho e com isso atingir melhor lucratividade na produção de carne bovina.





Em seu pronunciamento o Presidente do Sindicato Rural de Guarantã do Norte, Senhor Alberto Cesário, o Seu Betinho, disse que, o objetivo da Acrimat em ação é levar informação ao produtor e com isso melhorar ainda mais a genética do rebanho bovino. Os organizadores da Acrimat em Ação se surpreenderam com o grande numero de pessoas que se fizeram presente no evento e assistiram atentamente a palestra.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias