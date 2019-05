/ / Guarantã do Norte gera pelo 4º mês consecutivo mais vagas de empregos

O município de Guarantã do Norte/MT, gerou pelo quarto mês seguido mais vagas de empregos, segundo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Em abril, foram criados 37 postos de trabalho a mais, resultado de 211 admissões e 174 demissões. No março, também foram abertas 37 vagas a mais.

No mês passado, o setor de serviços foi o que teve o melhor desempenho. Foram abertas 22 vagas a mais, saldo de 54 contratados e 32 demitidos. O comércio gerou 18 vagas, resultado de 86 admissões e 68 demissões.

Só Notícias constatou que a agropecuária gerou 5 novas vagas, resultado de 21 admissões e 15 desligamentos. A construção civil abriu 3 vagas, diferença de 22 admissões e 19 demissões.

A indústria da transformação demitiu 9 funcionários a mais, resultado de 35 demissões e 26 contratações. Os serviços industriais de utilidade pública e extrativismo mineram demitiram um trabalhador cada.

Com esse resultado, as empresas e indústrias de Guarantã criaram, nos últimos 12 meses, 354 vagas a mais, diferença de 2.222 contratações e 1.868 demissões. No ano, foram criadas 137 vagas a mais, resultado de 798 contrações e 661 demissões.

Conforme Só Notícias já informou, Mato Grosso voltou a gerar mais vagas de empregos com carteiras assinadas. Foram 2.106 a mais, resultado de 32.406 contratados e 30.300 demitidos.

Nova Mutum terminou o mês de abril com saldo negativo na geração de empregos, pelo terceiro mês consecutivo. Foram fechados 9 postos de trabalhos a mais.

