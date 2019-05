/ / Goleiro Luan Polli comemora renovação contratual com o Sport: “Fiz do clube minha segunda casa”

Com experiências no Flamengo, Figueirense, Boa Esporte e no futebol do exterior, o goleiro Luan Polli chegou ao Sport no final de julho de 2018. Perto de completar um ano no Leão pernambucano, o arqueiro teve seu vínculo renovado com o rubro-negro até o final de 2020.





Totalmente adaptado ao clube e ao estado de Pernambuco, Luan Polli valoriza a continuidade no Sport. “Estou muito feliz com a renovação. É gratificante ver que meu trabalho está sendo visto e reconhecido. Pude ver que a diretoria acredita no meu trabalho”, declarou o goleiro de 26 anos.





Luan Polli tem se revezado com o experiente Magrão entre os suplentes de Mailson nos jogos fora de casa, como foi na última terça-feira no duelo diante do Operário. De contrato renovado, o goleiro enalteceu o peso da camisa do Sport. “O Sport me acolheu de um jeito impressionante. Criei uma grande identificação, um carinho pelo clube e por todas as pessoas que trabalham no dia a dia. Fiz do clube minha segunda casa. Vou seguir trabalhando sério para quando tiver uma oportunidade demonstrar o meu potencial”, afirmou o goleiro.





Tendo a confiança da diretoria, Luan Polli espera conquistar também o coração do torcedor rubro-negro. “Gostaria de agradecer todo o carinho que recebi desde o primeiro dia que cheguei em Recife. O torcedor pode ter a certeza que em todos os momentos que estiver vestindo e representando o clube vou dar meu máximo para trazer muitas alegrias a essa massa apaixonada”, concluiu.

Foto: Williams Aguiar/ Sport

Assessor de Imprensa