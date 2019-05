/ / Equipe de Basquete Masculino de Vera conquista 3º lugar nos Jogos da Juventude 2019

Os alunos da Escola Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que fazem parte das equipes de Futsal Feminino e de Basquete Masculino do Departamento de Esportes de Vera participaram dos Jogos Escolares da Juventude 2019 realizados do dia 17 a 22 de maio. O evento esportivo foi realizado na cidade de Nova Mutum. E a equipe de Basquete da categoria B que esteve sob o comando da professora Naiany Matos Barbosa, conquistou o 3º lugar nos jogos.

De acordo com o Diretor do Departamento de Esportes de Vera Sergio Luiz Webler, o basquete estava parado no município de Vera, no entanto, esta modalidade esportiva está sendo retomada. E com poucos meses de treino a equipe deu um show de dedicação, responsabilidade e educação. Sergio não pode se fazer presente no Município de Nova Mutum, uma vez que o mesmo tinha outros eventos em Vera. “Estou muito feliz, não só pelo resultado. Mas também pela dedicação e principalmente a educação e o respeito que os atletas tiveram com os seus professores e seus adversários”, ressaltou.

O Futsal Feminino B que teve a frente o professor Edinilson Vougado Perim Junior, não conseguiu classificação. Ainda segundo Sérgio um trabalho diário vem sendo feito, e a equipe de professores que o Departamento irá conseguir resgatar o esporte da cidade de Vera focando principalmente no esporte para os jovens e para as crianças do município.

Por Dieny Vieira