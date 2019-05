/ / Dupla é condenada a mais de 60 anos de prisão por homicídio qualificado e ocultação de cadáver em Guarantã do Norte

Marcos José Madruga da Silva Santos, de 34 anos, foi condenando a 35 anos de prisão e Jairo dos Santos Oliveira, de 44 anos, recebeu pena de 30 anos, pelo Tribunal do Júri, em Guarantã do Norte, ontem, por executar a tiros Jesulino Ribeiro de Almeida, 60 anos, e Pedro Roque Gomes, de 62 anos, na comunidade São Sebastião, na linha 27, no município, em abril de 2018.

Marcos José teve pena maior por que foi condenado nos crimes de homicídio qualificado por emboscada, ocultação de cadáver, uso de documento falso e porte de arma de fogo de uso restrito. Jairo dos Santos teve a condenação nos crimes de homicídio qualificado por emboscada e ocultação de cadáver.

Foi constatado que as vítimas foram arrastadas pelos criminosos que esconderam os corpos. Testemunhas relataram que as vítimas seguiam em uma Honda Bros preta quando foram abordados pelos dois suspeitos que fizeram os disparos.

Durante abordagem a veículos em uma estrada conhecida como Linha da Páscoa, a Polícia Militar encontrou Marcos e Jairo em uma motocicleta. Ao perceberem a aproximação da viatura dispensaram dois objetos no matagal. Foi dado ordem de parada e durante busca pessoal nada de ilícito foi encontrado.

Entretanto, quando questionados sobre os objetos dispensados eles negaram, mas um soldado fez uma vistoria na área e localizou um revolver calibre .44 com 4 munições intactas. o segundo objeto dispensado não foi encontrado.

Um deles assumiu ter arremessado a arma e uma sacola branca contendo diversas munições e capsulas deflagradas. Também acabou confessando o duplo homicídio e relatou que estavam há dois dias em tocaia, observando uma das vítimas para matá-la, porque havia matado seu irmão.

Um dos condenados contou que abordaram as vítimas, exigiram que elas parassem e fizeram vários disparos. O objetivo era acerta o homem que pilotava a moto, mas os tiros também atingiram o garupa, que também morreu no local.

Os condenados também apontaram o local onde a motocicleta da vítima foi escondida. A polícia conseguiu localizá-la a cerca de 600 metros do local do crime. Marcos José também apresentou uma CNH falsa na delegacia durante o registro da ocorrência.

