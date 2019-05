/ / Dupla de Peixoto de Azevedo se destaca no programa do Raul Gil em São Paulo

Os irmãos e moradores de Peixoto de Azevedo (197 quilômetros de Sinop), Maik e Ciel têm ganhado notoriedade com apresentações no programa do apresentador Raul Gil, no SBT, em São Paulo, no quadro de competição musical disputado por jovens e adultos. No último sábado, eles cantaram a música “Se Deus me Ouvisse” a dupla Chitãozinho e Xororó. Eles ganharam todas as estrelas dos jurados e foram elogiados pelo talento musical.

Ciel explicou, em entrevista, ao Só Notícias, que a próxima apresentação deve ocorrer em junho. “É um quadro bastante conceituado e está sendo ótimo para nos dar visibilidade. Os jurados dão as cinco estrelas e os candidatos podem voltar para se apresentar. Isso é muito importante e serve como vitrine”.

A dupla foi convidada por um produtor do programa e a primeira apresentação ocorreu no dia 23 de março. “Um produtor encontrou um vídeo nosso cantando ‘Mulher Sensual’ de Bob e Robson e nos convidou para apresentar essa canção no programa. Fiquei até surpreso com o convite”.

Maik é proprietário de uma produtora, onde trabalha com alguns cantores. Já Ciel é graduado em Química e compositor.

