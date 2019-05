/ / Dupla com envelopes de cocaína e dinheiro é presa em Guarantã do Norte

A Polícia Militar de Guarantã do Norte prendeu, na noite deste domingo (05), dois suspeitos com vários pacotes fracionados de drogas e dinheiro na região central do município.

Durante patrulhamento, os policiais suspeitaram de dois homens em uma motocicleta que demonstraram nervosismo com a presença da guarnição. Ao abordar os suspeitos foi encontrado com um deles 13 envelopes pequenos de cocaína e R$ 814.

A polícia foi até a casa do suspeito C.F.P (42) já denunciado algumas vezes por tráfico de droga. Na residência, no quarto do homem, foram apreendidos mais uma porção de cocaína, alguns sacos plásticos utilizados para embalar entorpecentes e alguns objetos de origem duvidosa, como uma caixa de som, secador e comprovantes de depósitos.

Os suspeitos L.A.S.O (22) e C.F.P (42) foram presos por tráfico de drogas e encaminhados para delegacia de flagrantes.

Fonte: Assessoria/PM