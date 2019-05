/ / DRE apreende pasta base de cocaína e 17 tabletes de maconha; mulher é presa

Uma mulher foi presa por investigadores da Divisão de Repressão a Entorpecente em Sinop (DRE) no início desta tarde, em uma residência, na rua 2 do bairro São Cristóvão. De acordo com informações de um policial, no imóvel foram apreendidos 16 tabletes de maconha, aproximadamente 700 gramas de pasta base cocaína e 13 munições de calibres 45.

Ainda de acordo com o investigador, o local já estava sendo monitorado há alguns dias e, hoje, foi cumprindo o mandado de busca domiciliar. Além disso, a mulher já tem passagem por tráfico de drogas.

Ela foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias.

Só Notícias/Cleber Romero (fotos: assessoria)