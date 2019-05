/ / Curso de Sistemas de Informação da Faculdade Unifama realiza I Partida Simultânea de Xadrez

A I Partida Simultânea de Xadrez realizada pelo curso de Sistemas de Informação da Faculdade Unifama, nesta terça feira (28), foi um grande sucesso! Doze acadêmicos do curso de SI enfrentaram o Prof. Me. Rodrigo Romais, “Atleta do Ano de 2018”, condecorado pela Federação Mato-grossense de Xadrez (FMTX), o único atleta no Estado de Mato Grosso a participar de todos os eventos da FMTX.

De acordo com o coordenador do curso, prof. Thiago Lanci, o evento consistiu em uma partida com 12 jogadores e, dentre esses, o professor Rodrigo venceu onze e perdeu uma partida para o acadêmico Wesley César, do 1º semestre de Sistemas de Informação.

“Tanto os alunos quanto o próprio professor Rodrigo ficaram muito satisfeitos, muito felizes e a intenção agora é abrir para a comunidade de toda a Faculdade , uma partida maior, com mais jogadores, talvez um torneio futuramente, com o intuito de desenvolver o raciocínio lógico, o conhecimento e propagar o esporte”, informou o coordenador.

A Partida simultânea é uma variação do xadrez onde um enxadrista joga contra mais de um adversário, ao mesmo tempo, em tabuleiros distintos.

O Xadrez se encaixa, academicamente falando, nas disciplinas de Matemática e Lógica de Programação do Curso de SI, desenvolvendo e aprimorando o raciocínio lógico dos alunos.

Ascom/Unifama

Fotos: Thiago Lanci