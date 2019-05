/ / Cuiabá sedia em junho dois grandes eventos sobre doenças inflamatórias intestinais

O Fórum Regional de Pacientes com Doenças Inflamatórias Intestinais será realizado no dia 13 de junho e no dia 14 a II Jornada Mato-grossense de Doenças Inflamatórias Intestinais.

O Grupo de Estudos de Doença inflamatória intestinal (GEDIIB) realizará dois grandes eventos em Cuiabá no próximo mês de junho. Um deles é o 1º Fórum Regional de Pacientes com Doenças Inflamatórias Intestinais (FOPADII), e o outro é a 2ª Jornada Mato-grossense de Doenças Inflamatórias Intestinais.

O Iº FOPADII, cujas inscrições são gratuitas, ocorrerá dia 13 de junho no auditório no Senai-Fatec, das 13h às 18h, e é voltado para pacientes com DII e familiares que farão relatos sobre o convívio com a doença e o tratamento.

O coloproctologista Dr. Mardem Machado, coordenador do evento, entende que o fórum é uma grande oportunidade para debater e dar visibilidade para as doenças inflamatórias intestinais, especialmente pelo fato de não terem cura e também pela importância do paciente não abandonar o tratamento. E isso passa pelo apoio irrestrito da família.

Já a 2ª Jornada Mato-grossense de Doenças Inflamatórias Intestinais, que será realizada dia 14 de junho no Hotel Gran Odara, das 8h às 18h, tem como público alvo médicos gastroenterologistas e proctologistas, profissionais da saúde e acadêmicos. Os valores das inscrições para a 2ª Jornada estão disponíveis no site do evento www.diimt.com.br

Durante a programação, vários palestrantes debaterão sobre as últimas novidades a respeito das DIIs. Entre os temas abordados estão “Novas Drogas no Manejo da Doença de Crohn”, “Estratégia Cirúrgica na Abordagem da Doença de Crohn” e a “Colonoscopia DII”, retocolite ulcerativa.

“A intenção é disseminar informações sobre as doenças inflamatórias intestinais e de apoiar o Maio Roxo, já que dia 19 de maio é lembrado como Dia Mundial de Combate a Doença Inflamatória Intestinal. Vamos compartilhar experiências e conhecimentos sobre este tema com outros médicos e isso deve agregar ao lado profissional de cada um”, ressalta Dr. Mardem Machado, que é cirurgião especialista em DII e diretor clínico do Instituto de Gastro e Proctologia Avançado (IGPA).

Para o proctologista, apesar de as DIIs não terem cura e a origem não estar completamente esclarecida é fundamental a discussão sobre este problema. “Apesar de não haver cura, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado podem permitir uma melhor qualidade de vida ao paciente”, afirma Dr. Mardem Machado, observando que ambos os eventos ocorrerão em alusão ao “Maio Roxo”, mês de conscientização sobre as doenças inflamatórias intestinais (DII)

Segundo dados apresentados no I Congresso Brasileiro de Doenças Inflamatórias no Brasil (GEBHD), as DIIs atingem 13,25 em cada 100 mil habitantes no Brasil, sendo 53,83% de doenças de Crohn e 46,16% de retocolite ulcerativa.

Convidados

Entre os convidados para a 1º FOPADII Regional de Mato Grosso, a gastroenterologista Marta Machado, do Rio Grande do Sul, a psicóloga Daisy Maldaun, a fisiopatologista Ligia Yukle Sassaki e a enfermeira Jaqueline Ribeiro de Barros, todas de São Paulo. O Fórum também contará com a participação do paciente Ricardo Miguel Carrion, de Mato Grosso.

Já para a 2ª Jornada Mato-grossense de Doenças Inflamatórias Intestinais estão confirmados os seguintes convidados: Eduardo Garcia Vilela (MG), v ice-presidente GEDIIB; Marta Brenner Machado (RS), g astroenterologista; Rogério Parra (SP), c oloproctologista; Ligia Yukie Sassaki (SP), f isiopatologista; Jú lio Chebli (MG), gastroenterologista; Carlos Henrique Marques dos Santos (MS), c oloproctologista; Marco Antônio Zeroncio (RN), e ndoscopista; José Miguel Luz Parente (PI), g astroenterologista; Fernanda Breder (MT), r eumatologista; Ivana Garcia (MT), d ermatologista; Ana Vitória Nazário Costa (MT), Patologista; Ana Célia da Silva de Araújo (SP), e nfermeira; Jaqueline Ribeiro de Barros (SP); e nfermeira Daisy Maldaum (SP); Psicóloga.