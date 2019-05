/ / Corinthians anuncia contratação do atacante Everaldo

Everaldo assinou contrato junto ao diretor de futebol do clube, Duílio Monteiro Alves (Foto: Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians)

Corinthians oficializou na tarde dessa quarta-feira a contratação de Everaldo. O atacante de 24 anos assinou contrato com validade até 30 de junho de 2023 e passa a ficar à disposição de Fábio Carille de forma imediata.

Everaldo tinha 100% de seus direitos econômicos ligados ao Velo Clube-SP, mas chamou atenção jogando pelo Fluminense, que não exerceu a opção de compra que lhe cabia até 17 de maio.

Por cerca de R$ 2,5 milhões, a diretoria alvinegra fechou o negócio e aguardou apenas o desligamento do atleta com o Flu para confirmar a compra. Outros clubes manifestaram interesse, mas, pesou a favor do Corinthians a preferência do próprio jogador, o que evitou o famoso “leilão”.

Como já defendeu o Tricolor Carioca na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, Everaldo só poderá ajudar o Corinthians no Campeonato Brasileiro até o final dessa temporada.

As características do reforço corintiano são semelhantes as de Clayson. Carille o vê como uma opção para dar profundidade ao ataque do clube de Itaquera. A questão é que Everaldo também atua pela ponta esquerda. Então, resta saber se Carille o deslocará ou o transformará em um reserva imediato para Clayson.

Antes de Corinthians e Flu, Everaldo, de 1,72m, passou por América-PE, Boa Esporte-MG, Mogi Mirim, Serra Talhada-PE, Velo Clube e São Bento.





Por Gazeta Esportiva