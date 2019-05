/ / Começa em Cuiabá XIX Encontro Técnico Soja da Fundação MT

Foi aberto na noite de ontem (14) e segue até sexta-feira (17), no hotel Gran Odara, em Cuiabá, o XIX Encontro Técnico Soja da Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária de Mato Grosso, Fundação MT, que tem o objetivo difundir resultados de pesquisas e informações técnicas de várias áreas de conhecimento e discutir aspectos relacionados a última safra.

“Esse é o primeiro evento do ano em que a Fundação MT apresenta os resultados de pesquisa da última safra de soja. Essa é uma das formas que damos vidas aos resultados: partilhando conhecimento e divulgando para toda classe produtora. A Fundação MT tem 25 anos e contribui com o crescimento e a história de Mato Grosso que completou recentemente 271 anos”, afirmou Leandro Zancanaro, diretor de pesquisa da Fundação MT.

A temática “Integração: a chave que abre novos horizontes” norteará as apresentações do evento que conta com palestrantes de renome nacional e especialistas em sojicultora. “Não fazemos esse evento sozinhos, contamos com pessoas que conhecem muito sobre produzir e comercializar soja, bem como entende sobre o papel do Brasil, principalmente o estado de Mato Grosso, em atender a demanda por alimento no mundo”, destacou Zancanaro.

Participam do XIX Encontro Técnico Soja, mais de 300 pessoas, grande parte são engenheiros agrônomos de diversos estados do Brasil. Além desses, pela primeira vez o evento está sendo transmitido ao vivo para pessoas que não puderam por um motivo ou outro estar presente.

“A procura pela inscrição presencial é muito alta. Há, inclusive, fila de espera. Como não conseguimos atender toda a demanda por inscrição presencial, abrimos mais essa possibilidade de difundir informação”, disse Luis Carlos, gestor de Marketing da Fundação MT.

Outra novidade do Encontro Técnico é o aumento de mais um dia de evento. “Estamos atendendo pedido dos participantes que querem ter acesso há mais informações de qualidade que é difundida no evento, como também ter mais dias de interação da área técnica para debater e encontrar soluções para os desafios do dia a dia da agricultura”, explicou Luis Carlos.

A programação do evento contempla painéis sobre retrospectiva da safra, solos arenosos, plantas daninhas, nematologia, doenças e uso de biológicos na agricultura. Além desses, questões globais do agronegócio e cenário político econômico também serão discutidos na 19 edição do Encontro Técnico Soja da Fundação MT.