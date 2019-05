/ / Com liderança do grupo e ‘sem poder vacilar’, Gelson valoriza início do Volta Redonda e reforça busca pelo acesso à Série B

Pode parecer surpresa para alguns, mas não para quem vive o ambiente de trabalho. É justamente essa visão de um dos destaques do Volta Redonda na Série C. Para o volante Gelson, a liderança do grupo não é à toa.





Com 25 anos e titular da equipe carioca, ele reforça que o clube tem sim o planejamento de conquistar o acesso à Série B do Brasileirão. Gelson sabe da dificuldade e que a competição está apenas no início. Mas vê o grupo e todos os profissionais envolvidos extremamente dedicados no objetivo. “São apenas quatro jogos ainda, é o início, a largada. Claro que é bom começar bem, são duas vitórias e dois empates.





Mas tem muito chão pela frente, está tudo muito embolado e em duas ou três rodadas pode mudar muita coisa. É continuar nessa pegada aqui, de muita entrega, sem poder vacilar. É um grupo e um clube que vem se dedicando bastante. A Série C é muito difícil, bastante equilibrada, mas vamos mirar no acesso “, afirmou o meio-campista, campeão goiano em 2015 com o Goiás, clube que o revelou.





Gelson, aliás, faz questão de alertar para as dificuldades da competição. Na próxima rodada, por exemplo, o Volta Redonda mede forças fora de casa, diante do Luverdense, que ainda não venceu. “Acho que desses jogos que temos no começo é um dos mais difíceis, se não o mais complicado. É uma viagem longa, desgastante. E eles estão pressionados, ainda não venceram. Mas tem um time muito bom, de jogadores rodados, tem qualidade e sabemos disso. Por isso estamos atentos. Nosso objetivo é vencer e continuar na liderança do grupo”, finalizou o jogador.

Luverdense e Volta Redonda se enfrentam no domingo, às 17h, no Passo das Emas.



Foto: André Moreira - Volta Redonda

João Ricardo Ziert,

Assessor de Imprensa