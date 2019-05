/ / CMEI Vovó Camilo desenvolve projeto Brinquedos e Brincadeiras na Semana Mundial do Brincar

Projeto tem como objetivo reproduzir brincadeiras e criar brinquedos, além de mostrar que o momento de brincar é muito importante para o desenvolvimento da criança.

A Semana Mundial do Brincar é uma semana de mobilização promovida por todos os núcleos da Aliança pela Infância no Brasil, com o intuito de lembrar aos adultos sobre a importância das brincadeiras para o desenvolvimento das crianças. Desta forma pais, educadores, comunicadores, médicos, instituições privadas e governamentais promovem todos juntos uma semana com uma série de atividades como; brincadeiras abertas para a comunidade, palestras e ciclos de debates que buscam valorizar e lembrar sobre a importância do brincar.

Em Vera a CMEI Vovó Camilo iniciou as atividades da Semana do Brincar no dia 23 de maio, colocando em prática o Projeto Brinquedos e Brincadeiras que tem como objetivo despertar nas crianças o interesse e a valorização dos momentos livres em que eles podem soltar a imaginação, inventar brinquedos e brincadeiras, cantar, dançar, explorar o espaço ao redor por que este momento é importante para o desenvolvimento da criança. O projeto foi desenvolvido para ser trabalhado o ano todo com um cronograma de brincadeiras e a criação de brinquedos com materiais recicláveis.

Entre as atividades desenvolvidas no CMEI está o resgate das brincadeiras antigas, como amarelinha, brincadeiras de roda entre outras. E na Semana do Brincar a CMEI aproveitou para proporcionar e interação das crianças da CMEI Vovó Camilo extensão com as crianças da CMEI sede onde foram realizadas brincadeiras, contação de histórias além de um delicioso piquenique. E praticamente finalizando as atividades da semana as crianças foram levadas para brincar e interagir na manhã desta quinta-feira (30) no parquinho da Praça 13 de Maio.

“Estamos desenvolvendo o projeto brinquedos e brincadeiras desde o início do mês de maio. E do dia 23 para cá começamos a desenvolver as atividades com as crianças, a integração entre a CMEI Vovó Camilo sede com a Extensão e assim a cada dia realizando atividades diferenciadas, contação de histórias, brincadeiras, passeios e hoje estamos com as crianças aqui no parque da Praça, para que elas interajam, brinquem por que isso é muito importante. E aproveitando esta última semana de maio que é a Semana Mundial do Brincar e dentro dela estamos realizando muitas ações voltadas para este assunto. Ações focadas na criança e nas brincadeiras para mostrar que esta fase é tão importante para o seu desenvolvimento”, concluiu a diretora da CMEI Ilma de Souza Ribeiro Almeida.

Secretaria de Saúde vai mudar para prédio próprio, economizar e melhorar o atendimento a população

Secretaria irá ocupar o antigo prédio do PSF1 que fica localizado atrás do Pronto Atendimento de Vera

A Secretaria de Saúde de Vera está de mudança. A pasta irá ocupar o prédio em que funcionava o PSF1, que fica localizado na Rua Chile, nº 2519, no Centro do Município (atrás do Pronto Atendimento). A mudança da Secretaria será realizada na segunda (03) e na terça-feira (04). Vale lembrar que nestes dias não haverá atendimento ao público devido à mudança.

O atendimento voltará ao normal na quarta-feira (05), já no novo endereço. De acordo com o secretário de Saúde Waldir Alessandro Gabriel, além de ficar melhor para os servidores trabalharem, devido o prédio proporcionar um espaço mais adequado, vai melhorar o atendimento à população e, principalmente, gerar economia para os cofres públicos, já que a pasta deixará de pagar o aluguel do prédio atual.

“A Secretaria de Saúde vem sempre buscando melhorar o atendimento ao cidadão verense, e como o PSF1 mudou para o prédio novo, que acabamos de construir, vamos ocupar o prédio desocupado. Quero avisar a população que na segunda e terça-feira não teremos atendimento na Secretaria, voltando ao atendimento normal na quarta-feira, porque estaremos fazendo a mudança de prédio para melhor atender a população de Vera. E agora que estamos na fase de fazer economias a Secretaria de Saúde vai economizar com o aluguel, sem falar que vamos realizar um sonho que é ter um prédio próprio para a Secretaria”, concluiu Waldir.

Por Da Assessoria/ Dieny Vieira