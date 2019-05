/ / Chefe do departamento Cultura de Vera recebe moção de aplauso em sessão solene em Cuiabá

Além de receber a homenagem Rodrigo Gomes ainda se reuniu com o Secretário Estadual de Cultura para discutir demandas de Vera

Nesta segunda-feira (06) o Chefe do Departamento de Cultura de Vera Rodrigo Gomes, esteve na capital do estado de Mato Grosso onde na Câmara de Vereadores participou de uma sessão solene e recebeu uma moção de aplauso. A sessão foi realizada pela casa de leis pelos 25 anos da FASMI (Fanfarra Simples Municipal da Sociedade Musical Mestre Inácio) através do parlamentar Dr Xavier do PTC, onde várias personalidades da cultura mato-grossense foram homenageadas.

De acordo com Rodrigo foi uma honra, poder participar deste momento da cultura no estado, e receber esta homenagem especial. “No dia de ontem nós comemoramos 25 anos da FASMI que é a Fanfarra Simples Municipal de Cuiabá, através da Sociedade Mestre Inácio, uma Sociedade Municipal que existe há 25 anos na capital. Então ontem foram expedidas diversas moções de aplauso para vários maestros, regentes, mor, coreógrafos na Câmara Municipal de Cuiabá. Foi de grande valia essa situação onde naquele momento também fui homenageado pela Casa de Leis, através do vereador Xavier do PTC. E foi de grande honraria poder representar o Município de Vera em um evento tão grandioso”, destacou Gomes.

Além de receber a homenagem na Câmara de Vereadores de Cuiabá o chefe do Departamento de Cultura de Vera ainda se reuniu com o José Paulo Traven, Secretário Adjunto de Estado de Cultura onde discutiram sobre diversos assuntos pertinentes a Vera.

“Eu estive ontem reunido com o Secretário Adjunto de Estado de Cultura José Paulo Traven, e tivemos uma conversa sobre várias situações entre elas o ponto de cultura que vai sair para os Municípios que estão legalizados com contemplações financeiras. Pedi para que a equipe técnica de Museus e Patrimônio de Cuiabá viesse ao nosso município. Prontamente o secretário pegou o protocolo encaminhou para a Secretaria de Superintendência de Patrimônios para vir fazer esta averiguação. Através do respaldo do prefeito Moacir eu estive em Cuiabá para ver sobre este Patrimônio que nós não podemos mexer e ficamos de mãos atadas nesta situação e o estado vai nos dar este respaldo à equipe técnica estará vindo ao município, juntamente com o José Paulo para fazer também uma interação com os artistas culturais daqui”, concluiu Rodrigo.

Por Dieny Vieira