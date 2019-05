/ / Bolsonaro diz que não fará decreto para devolver Coaf a Moro l

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) disse, nesta quarta-feira (29), que não pretende fazer um decreto para que no futuro o Conselho de Controle de Atividades Financeira (Coaf)

volte ao Ministério da Justiça, chefiado por Sérgio Moro.

Na noite desta terça (28), o Senado manteve a transferência do órgão para o Ministério da Economia, na votação da medida provisória que reestruturou o governo, reduzindo de 29

para 22 pastas. Bolsonaro indicou ainda que sancionará o texto sem vetos.

A declaração foi dada na saída da sede da Marinha, onde o presidente esteve para parabenizar o comandante da força, almirante Ilques Barbosa, pelo aniversário de 65 anos. Foi o

segundo compromisso do presidente fora da agenda divulgada pelo Planalto.

Coaf continua no governo", disse o presidente ao deixar a sede da Marinha. Pela manhã, ele foi a pé à Câmara de Deputados acompanhar uma sessão solene em homenagem ao humorista Carlos Alberto de Nóbrega . "O parlamento agiu legitimamente corrigindo o que eles achavam que tinham que corrigir. Ocontinua no governo", disse o presidente ao deixar a sede da Marinha.





Questionado se poderia fazer um decreto para devolver o Coaf ao ministro Sérgio Moro , o presidente sinalizou com cabeça que não. "Vou sancionar tudo", respondeu. Depois foi

questionado se assinará a medida hoje "Se chegar lá (assino), por que tanta pressa?", perguntou.







considerada uma derrota para o governo. Nas redes sociais, ele considerou a aprovação da MP com redução dos ministérios um "saldo positivo" , mas não comentou a transferência do Coaf para a pasta da Economia,considerada uma derrota para o governo.





"Aprovada ontem, no Senado, a MP 870 . Redução dos ministérios mantida. Saldo positivo! Demos um passo importante para a redução do estado, compromisso que assumimos desde o início. Parabéns a todos pela consciência do momento de mudança e renovação que estamos vivendo", escreveu.

'Imprevistos maravilhosos'



Bolsonaro acompanhou sessão solene em homenagem a Carlos Alberto de Nóbrega

Ao ser questionado por que havia ido a um segundo compromisso no mesmo dia fora da agenda oficial, Bolsonaro justificou que há momentos de "prestigiar os colegas" e "reconhecer o trabalho dos outros". "Nossa vida se faz de imprevistos e alguns maravilhosos como esses dois de hoje", afirmou.