/ / Barbudo pede a chineses atenção especial com frigoríficos brasileiros

O deputado federal Nelson Barbudo (PSL) pediu uma maior atenção da China para as plantas frigoríficas localizadas no Brasil, especialmente em Mato Grosso. A solicitação foi feita a uma delegação de parlamentares chineses que, nesta quinta-feira (30), visitou a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados. Para o parlamentar, ao estreitar laços com os chineses, o Brasil pode alavancar ainda mais as vendas de grãos e proteína animal ao país asiático, contribuindo assim para o superávit na balança comercial.





Barbudo, membro titular do colegiado, aproveitou o encontro para convidar a comitiva chinesa a conhecer Mato Grosso, que está entre os líderes na produção pecuária, de soja, milho e algodão. “Como a China é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, gostaria que eles conhecessem o nosso Estado e vissem de perto a grandeza e o potencial de produtividade que nós temos”.





Ao falar dos frigoríficos brasileiros, Barbudo pediu ao ministro da Embaixada da República Popular da China no Brasil, Song Yang, uma atenção maior às plantas. “ Temos a certeza que muitas plantas possuem condições de fornecer carne. Nossa ministra da Agricultura, Tereza Cristina [do DEM], muito competente, fez um ótimo trabalho nesta viagem e estamos muito felizes em ampliar o leque de exportações”.





O parlamentar destacou o momento atual do mercado chinês, bastante impactado com a chamada peste suína. “Com o agravamento desta situação, a China vai precisar de proteína. Estamos atuando fortemente para estreitar esses laços comerciais para que o agronegócio brasileiro possa ampliar a criação de proteínas animais para fornecer a eles e assim gerar o superávit tão importante na balança comercial”.

Por Glaucio Nogueira