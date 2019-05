/ / Ato público pela unificação das eleições deve reunir 1,4 mil vereadores em Cuiabá

No próximo dia 30, Cuiabá deve receber mais de 1,4 mil vereadores de todo Estado em ato público a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que unifica as eleições no país, apresentada pelo deputado federal Rogério Peninha Mendonça (MDB-SC). A proposta já teve o parecer favorável do relator, Valtenir Pereira (MDB).

O presidente da União das Câmaras Municipais de Mato Grosso (UCMMAT), vereador Edclay Coelho (PSB), acredita que a unificação trará economia para o país. “Defendemos a unificação dos mandatos por uma questão de economicidade. O custo de uma eleição é muito alto, e o Brasil passa por um momento econômico complicado, temos um cenário de calamidade nos municípios”, salientou Coelho.

De acordo com o autor da PEC 56/19, deputado Rogério Peninha Mendonça, as eleições do ano passado custaram cerca de R$ 900 milhões, com esse dinheiro seria possível construir 400 creches, comprar 3,5 mil ambulâncias com UTI móvel ou ainda pagar o salário de 15 mil policiais por ano. “Qual é a prioridade para nós, brasileiros, nesse momento? Educação, saúde e segurança, ou eleição?”, disse Peninha.

O ato público em Cuiabá contará com a presença do relator da Proposta, deputado federal Valtenir Pereira e diversas lideranças políticas nacional e estaduais como o presidente da Associação Mato-Grossense dos Municípios, Neurilan Fraga; o presidente da União dos Vereadores do Brasil (UVB), Gilson Conzatti; bancada de deputados federais, senadores e deputados estaduais. (Com Assessoria)