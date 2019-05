/ / Assaltantes são presos após roubarem 15,6 mil em loja no Centro de Guarantã do Norte

Um jovem, de 20 anos, foi preso, e um adolescente, de 17, apreendido após assaltarem um estabelecimento comercial em Guarantã do Norte/MT, no ultimo sábado (25/05/19).

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, os suspeitos armados renderam funcionários e clientes e os levaram para trás do balcão do caixa.

Um, que teria informações privilegiadas sobre uma retirada de dinheiro feito pelo proprietário, no dia anterior, sabia o local exato onde foi colocado, pegou R$ 15,6 mil e fugiu com o comparsa em uma moto CG prata.

Nas buscas, os militares encontraram os criminosos, acionaram os sinais sonoros e luminosos dando ordem de parada, que não foram atendidas. Pouco depois, os suspeitos abandonaram a motocicleta e passaram a fugir a pé e, segundo a polícia, ambos tentaram sacar suas armas de fogo e os militares foram obrigados a fazer alguns disparos.

Um dos suspeitos entrou no supermercado onde desfez de sua arma de fogo modelo garrucha calibre 36, com três munições e algumas peças de roupa em um dos banheiros mas acabou preso antes de deixar o local.

O outro conseguiu fugir pulando alguns muros e se escondendo, mas também foi capturado no quintal de uma residência, em posse de um revolver calibre 32 com numeração raspada e três munições intactas e uma sacola preta com dinheiro e alguns talões de cheque subtraídos das vítimas.

Fonte: Só Notícias