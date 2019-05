/ / Arena Pantanal receberá Desafio Centro-Norte de futebol americano

A comercialização dos ingressos iniciará em 1° de junho, na Eder Sports (no Centro de Cuiabá), Nutrimundo (VG), Squad65 Crossfit, Xavante Crossfit e Futebol Mania (no Shopping Popular)

O Cuiabá Arsenal terá um amistoso, chamado de Desafio Centro-Norte, contra um combinado de atletas de equipes de Rondônia e do interior de Mato Grosso, no dia 16 de junho, às 14h, como preparação para o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano (Série A), na Arena Multiuso Governador José Fragelli, a Arena Pantanal, em Cuiabá. E o evento terá cheerleaders, sorteio de brindes, comes e bebes e os ingressos custarão R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia).

O Campeonato Brasileiro de Futebol Americano conta com a participação de 33 equipes na Séria A, as quais foram organizadas em quatro Conferências (Centro-Oeste, Sul, Sudeste e Nordeste), realizará o total de 99 partidas e estreará com sete confrontos no dia 29 de junho. E o Cuiabá Arsenal será uma das equipes que fará parte da rodada de abertura da competição e estreará contra o Sorriso Hornets, no dia 29 de junho, na cidade de Sorriso (396km de Cuiabá).

“Faremos um amistoso com o objetivo de fomentar o esporte em nossa região e para nos prepararmos à estreia do brasileiro. Jogaremos o amistoso contra um combinado de atletas do Porto Velho Miners e Cacoal Bulldogs (RO) e do Alta Floresta Lumberjacks, Bravus Parecis, Sinop Galaxy, Tangará FA e do Lucas do Rio Verde Jaguars (MT). Teremos elenco completo de 53 atletas e estrearemos o novo uniforme”, disse o presidente do Cuiabá Arsenal, Denevaldo Barbosa Jr.

Além do amistoso, em 16 de junho, às 14h, na Arena Pantanal, a programação do Desafio Centro-Norte incluirá um workshop no dia anterior, no dia 15 de junho, nos períodos da manhã e da tarde, no gramado da Arena Pantanal, para todos os envolvidos com o evento. E o amistoso terá a comercialização dos ingressos iniciadas em 01 de junho, na Eder Sports (no Centro de Cuiabá), na Nutrimundo (VG), Squad65 Crossfit, Xavante Crossfit e Futebol Mania (Shopping Popular).

“Temos jogadores competindo para estar no elenco de 53 e o amistoso será importante para ver quem merece jogar na estreia do brasileiro. Os setores que assistirei com muita atenção são as linhas de ataque e defesa. Treinadores falam que o jogo é ganho nas trincheiras, então precisamos saber se estamos fortes lá. E tenho certeza que nossos atletas vão gostar de bater em outros para variar. Não só nos colegas de treino”, diz o técnico e quarterback, Thomas Kudyba.

Para o educador físico e atleta da linha do Arsenal desde 2017, Raryson Dariva Spíndola, de 29 anos, nascido em Alto Garças (MT), foi excelente a ideia de um amistoso antes da estreia no brasileiro, pois será a primeira partida de muitos e servirá para testar os novos atletas e também ajustar detalhes estratégicos. E, de acordo com ele, o amistoso influenciará na escolha do treinador no momento de definir quais jogadores estão mais prontos para a estreia no brasileiro.

“Esse amistoso será como se fosse a última entrevista de emprego. Será nele que o técnico poderá notar e listar quais os atletas formarão o elenco da estreia do brasileiro. A dica que dou é que estejam prontos, mentalizem tudo o que aprenderam nos treinos e deem o máximo em cada jogada! Isso fará toda a diferença. E cuidem bem do descanso, do sono e da alimentação no dia anterior ao jogo”, aconselhou o defensive end, Raryson Spíndola.

Responsabilidade Social

O Cuiabá Arsenal conta com o patrocínio do Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi), Unimed Cuiabá, Universidade de Cuiabá (Unic), Sorveteria Nevaska, GTX Sports, Sinepe-MT, Fato Cursos, Pizzaiola e Vida/Vida Imagem. E apoio das academias Phidias, Metta Fitness (Cristo Rei), Hard Training (VG), Xavante CrossFit (Alvorada) e Squad65 CrossFit (Beira Rio), Polícia Militar, Influx Escola de Idiomas, Comercial Eldorado, Eder Sports, Malcom Pub/Club e Prefeitura de Cuiabá.

Serviço

Desafio Centro-Norte (amistoso) – Dia 16 de junho, às 14h, com ingressos por R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia), crianças até 12 anos não pagam, na Arena Pantanal, em Cuiabá. E estreia no Campeonato Brasileiro (Série A/Elite) – Dia 29 de junho, em horário por definir, na cidade de Sorriso.

Texto e Fotojornalismo: Junior Martins