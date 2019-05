/ / Após estreia pelo Juventude, Diego Ivo foca em decisão contra o Grêmio pela Copa do Brasil

O Juventude segue invicto na Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe gaúcha enfrentou fora de casa no último sábado (25) o São José/RS e empatou em 1 a 1. Na 3ª posição do Grupo B, o time soma agora nove pontos em cinco jogos disputados, aproveitamento de 60%.





Contratado neste mês pelo Juventude, o zagueiro Diego Ivo fez sua estreia pelo clube. O defensor, que atuou os 90 minutos, avaliou sua primeira partida com a camisa alviverde. “A gente sempre tem o que melhorar, mas acredito que tive uma boa atuação. No final do jogo ainda quase consegui marcar o gol da virada, faltou pouco. Mas no geral, na minha visão, foi um bom resultado.





Jogando fora de casa, contra uma equipe perigosa como o São José, voltar com um ponto é importante. Até porque, além de continuarmos sem perder no campeonato, é um resultado que nos mantém no G-4. É muito importante que a gente siga com essa regularidade para continuar nas primeiras posições”, destacou o atleta, que atua pela primeira vez na carreira no futebol gaúcho.





Por falar em gaúcho, o Juventude terá outra confronto no Rio Grande do Sul nesta semana. Dessa vez o adversário é o Grêmio, pela Copa do Brasil. Para garantir sua vaga nas quartas de final, o Verdão precisa vencer. Em caso de empate, a classificação será definida nos pênaltis. “É jogo bom, jogo grande.





Vamos enfrentar uma equipe muito forte. A gente sabe da qualidade dos jogadores do Grêmio, mas futebol é decidido dentro de campo. Será uma partida difícil, vamos lutar do início ao fim e, com uma boa estratégia, temos chances sim de conquistar essa vaga”, finalizou.





A partida entre Grêmio e Juventude acontece amanhã (29), às 21h30, em Porto Alegre.

Foto: Gabriel Tadiotto/E.C.Juventude

Assessor de Imprensa