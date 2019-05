/ / Acadêmicos da Faculdade Unifama realizam visita técnica à empresa TransPedra

Conhecer as ações de segurança de trabalho aplicadas em uma empresa e identificar os riscos oriundos de tal atividade. Esses foram os objetivos da visita técnica à empresa de extração e britamento TransPedra, realizada pelos acadêmicos do 6º semestre de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Unifama, no último sábado (25).

Os acadêmicos foram acompanhados pelo Eng. de Segurança do Trabalho, Sandro e pela professora, Engª. Civil e Engª. de Segurança do Trabalho, Beatriz Balen Menegon, responsável pela disciplina de Segurança do Trabalho do Curso de Arquitetura e Urbanismo.

Segundo a professora Beatriz, o enfoque da visita foi a validação dos processos referentes à saúde e à segurança do trabalho que são desenvolvidos na TransPedra, buscando relacionar com a teoria desenvolvida em sala de aula.

Foram convidados a participar desta visita, o corpo docente do curso de Arquitetura e Urbanismo, a Mestra Geóloga Ethiane Agnoletto, a Arquiteta Jakline Marques e a Engª. Civil Rute de Almeida Lara e o primeiro semestre da turma de Engenharia Civil e coordenador do curso de Eng. Civil Elson Eduardo De Oliveira Paulo.

De acordo com a professora Ethiane, visitas de campo, como esta, são importantes para os acadêmicos, pois possibilitam vincular o conhecimento teórico de dentro da sala de aula, com o universo real profissional: “Isso proporciona uma formação mais ampla dos alunos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil-UNIFAMA. Agradeço a oportunidade de participação, pois precisamos entender o panorama de forma multidisciplinar, além da Segurança do Trabalho é possível compreender a Topografia do local, as Rochas utilizadas na britagem e o Perfil de Solo local”.

Para o acadêmico Joseph Franklin Paiva Neres, de Arquitetura e Urbanismo, a visita, acompanhada de profissionais da área, como a Engª. Civil e Segurança do Trabalho Beatriz Balen e o Engenheiro de Produção e Seg. Do Trabalho Sandro, foi de suma importância para aprimorar o aprendizado relacionado às áreas como de construção civil, que exigem muito da parte técnica: “Tivemos a chance de ver o teórico sendo usado em prática, isso é essencial para se obter conhecimento e usá-lo em campo de atuação. Além de termos a ideia do tamanho da importância das NR’s e dos mecanismo de proteção ao trabalhador, seja os EPI’s ou os EPC’s. Pois a organização e zelar pela saúde do trabalhador, reduz gastos e otimiza tempo seja ela qual for empresa, ou até mesmo canteiros de obras.”

Ascom/Unifama